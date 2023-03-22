عاجل: الجامعة التونسية لكرة القدم تصدر بلاغ هام..

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك اليوم الأربعاء، أن دخول الأطفال (أقل من 18 سنة) والنساء لمباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الليبي سيكون مجانيًا.

وتقام مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الليبي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس إفريقيا للأمم يوم الجمعة 24 مارس 2023 بملعب حمادي العقربي برادس، بداية من الساعة التاسعة والنصف ليلاً.

وفي ما يلي تفاصيل بيع التذاكر :

– المنعرجات الجنوبية VIRAGES ب 10 دنانير

– المدارج المكشوفة PELOUSE ب15 دينار.

– المدارج المغطاة العليا Enceintes Supérieures ب 20 دينار

– المدارج المغطاة السفلى Enceintes Inférieures ب 20 دينار

وتنطلق عملية بيع التذاكر يوم غد الخميس وتتواصل إلى يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الرابعة مساء بشبابيك الملعب الأولمبي بالمنزه.