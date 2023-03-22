شركة نقل تونس تبرمج سفرات خاصة بالتوقيت الإداري والمدرسي لشهر رمضان

تولّـت شركة “نقل تونس” برمجة سفرات خطوطها بصفة تتلاءم مع الأوقات الإدارية وأوقات المؤسّـسات المدرسية والجامعية وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

وتأتي هذه البرمجة على النحو الآتي :

بالنسبة إلى شبكة الحافلات :

– الساعة 17 و30 دقيقة : موعد آخر سفرة قبل الإفطار بالنسبة إلى الخطوط الطويلة و القصيرة في اتجاه الضواحي

– الساعة 19 و25 دقيقة : موعد أوّل سفرة بعد الإفطار في اتجاه وسط العاصمة

بالنسبة إلى الشبكة الحديدية :

*موعد آخر سفرة قبل الإفطار في اتجاه الضواحي:

– الساعة 17 و45 دقيقة بالنسبة إلى خطوط المترو رقم 1 و4 و5

– الساعة 17 و40 دقيقة : بالنسبة إلى خط المترو رقم 6

– الساعة 18 : بالنسبة إلى خط المترو رقم 2

– الساعة 17 و50 دقيقة : بالنسبة إلى خط ت.ح.م

* موعد أوّل سفرة بعد الإفطار في اتجاه الضواحي أو وسط العاصمة:

– الساعة 19 و40 دقيقة : بالنسبة إلى جميع خطوط المترو و الخط ت.ح.م.

وسيتمّ تدعيم العرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان من حيث عدد السفرات ومن حيث توقيتها وذلك مواكبة لتطوّر طلبات التنقّــل تماشيا مع الأنشطة الثقافية إضافة للحركة التجارية التي تشهدها الاستعدادات للاحتفال بعيد الفطر.