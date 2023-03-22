هذا فحوى الكلمة التي وجهها سعيد للشعب التونسي..

توجه رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، مساء اليوم الأربعاء، من جامع الزيتونة المعمور، بأصدق التمنيات للشعب التونسي والأمة الإسلامية، “حتى يعيد الله عليهم شهر رمضان بالخير واليمن والبركة”.

وقال الرئيس في كلمة بهذه المناسبة، “إن شهر رمضان، فرصة لتطهير النفس من الرذائل، لاسيما منها الاحتكار والترفيع في الأسعار”، داعيا الشعب التونسي إلى مقاطعة كل من يقوم بالترفيع فيها، “باعتبار أن الإسلام يقوم على قيم التآخي والتعاضد والأخذ بيد الفقراء”.

وبعد أن ذكّر بمقاصد الشريعة الإسلامية القائمة على العدل بالخصوص، دعا رئيس الدولة، “من أنعم الله عليهم، إلى المساهمة في تخفيض الأسعار ومساعدة المحتاجين في هذا الشهر الكريم”.

كما جدّد التأكيد على مواصلة معركته ضد الفساد، “من أجل إعلاء كلمتي الحق والعدل، في الداخل والخارج”، حسب ما جاء في مقطع فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، في موقع التواصل (فايسبوك).