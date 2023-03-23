بسبب شبهات فساد: إيقاف وكلاء شركات وصيادلة..#خبر_عاجل

افاد المتحدث باسم الادارة العامة للحرس الوطني اليوم الخميس أنه تبعا لتعهّد الفرقة المركزيّة الثّالثة للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهات فساد شملت إجراءات ترويج أدوية على خلاف الصيغ القانونيّة بين سنوات 2015 و2019، وتعلّقت بعدد 06 شركات تصنيع ادوية.

وحيث أفرزت الأبحاث العدليّة ثبوت إعتماد 05 شركات منها لدراسات تكافىء حيوي صادرة عن مركز أبحاث بالخارج غير متحصل على التراخيص اللازمة لإنجاز هذه الدراسات، بالاضافة الى اعتماد شركتين اثنتين على دراسات تكافئ حيوي مفتعلة صلب مطالب تروبج الأدوية موضوع البحث.

أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بعدد 02 وكلاء و02 صيادلة بشركتي تصنيع أدوية ، بالإضافة الى ممثل تجاري بتونس لمركز أبحاث طبيّة بالخارج، كإدراج زكيل شركة ثالثة بالتفتيش )متحصّن بالفرار بالخارج(.

يــُـذكر أن مصالح وزارة الصحّة كانت قد تولّت منذ 05/04/2019 سحب قائمة بعدد 55 دواء موضوع البحث من السوق التونسية بعد ان تم ترويج كميات بمبلغ مالي قدره 20 مليون دينار.