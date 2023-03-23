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سيدي بوزيد: افتتاح نقطة بيع من المنتج الى المستهلك بمناسبة شهر رمضان المعظم

2023/03/23 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


افتتحت، اليوم الخميس، بمدينة سيدي بوزيد، نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ببادرة من ديوان الأراضي الدولية، وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية وتوفيرها بأسعار منخفضة في متناول المواطن، وفق المسؤول عن المصلحة التجارية بالمركب الفلاحي “الطويلة” بسيدي بوزيد جمال بن فرح.

وأشار المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الى أنّ النقطة ستتوفر طيلة شهر رمضان على اللحوم الحمراء والبيضاء، والبيض، وزيت الزيتون، والخضر على غرار الفلفل والطماطم والبطاطا، وأيضا على الحليب الطازج والاجبان، وذلك بثمن كلفتها في انتظار فتح نقطة ثانية خلال الأيام القادمة.

ومن جهتهم، دعا عدد من المواطنين الى توفير كميات اكبر من المنتوجات وخاصة اللحوم الحمراء التي لاقت إقبالا كبيرا نظرا لانخفاض أسعارها بحوالي 10 دنانير مقارنة بما هو موجود بالأسواق.

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