افتتاح نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بهذه الولاية..

فتحت نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بولاية القيروان ابوابها اليوم الخميس بمحطة النقل البري بحي محمد علي لبيع المنتوجات الاستهلاكية المختلفة بأسعار تفاضلية.

وضم هذا الفضاء عرضا لمنتوجات استهلاكية من خضر وغلال ولحوم حمراء وبيضاء ومصبرات ومنتجات غذائية بيولوجية بأسعار مدروسة لاقت استحسان المستهلكين الذين اكدوا لمكتب (وات) بالقيروان انها اسعار منخفضة ومناسبة مقارنة مع ما هو معروض في المحلات والأسواق مطالبين في المقابل بمزيد تدعيم هذا الفضاء بمنتجات أخرى لتلبية حاجياتهم طيلة شهر رمضان.

ومن جانبه اكد والي القيروان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء خلال افتتاح نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك أنه ستتم المحافظة على انتظام تزويد هذه السوق وبنفس الأسعار طيلة شهر رمضان مع إمكانية تدعيمها بمواد استهلاكية اخرى

كما اكد انه سيتم مراقبة هذه السوق واسواق اخرى لتأمين حاجيات المستهلكين خلال كامل شهر رمضان وللحد من الممارسات الاحتكارية وعمليات الترفيع المشط في الأسعار.

ومن جهته افاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بالقيروان مولدي الرمضاني بان ديوان الاراضي الدولية ساهم في تأثيث السوق بمنتوجات اللحوم الحمراء ومنتوجات الدواجن والبيض والاجبان وزيت الزيتون كما تم توفير كمية من الخضر والغلال.

وأضاف أنه سيتم بداية من يوم الغد توفير كمية من الفلفل والجلبانة رغم النقص في الانتاج لهذا الموسم بسبب الاضرار التي سببتها ” الجليدة” مؤكدا الحرص على أن تتوفر هذه المنتجات بأسعار معقولة.

وشهد اليوم الأول من افتتاح نقطة البيع توافد إعداد غفيرة من المواطنين لاقتناء المواد المعروضة التي بلغت بالنسبة للحوم الحمراء 28500 مي للكغ من “هبرة بقري” و29500 للحم الضأن كما تم تسعير البيض ب 1460 للاربع بيضات و8200 مي للكلغ من لحوم الدجاج و14900 مي للتر الواحد من زيت الزيتون.