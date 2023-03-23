عاجل/أثار ضجة كبيرة: لسعد اليعقوبي يعلق على مسلسل “فلوجة” وهذا ما كشفه..

قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، إن “وزارة التربية وقّعت عقدا مع صاحب قناة الحوار التونسي وسمحت بتصوير مسلسل “الفلوجة” بمعهد رادس بعد أن حولوا اسمه إلى معهد بورقيبة مقابل التبرع ببعض أثاث التصوير للمعهد المذكور”.

وأضاف في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك: “حذرنا وزير التربية، فتحي السلاوتي والذي اتضح انه لم يكن علي علم بهذا العقد وأن مصالحه قامت بإمضاء الاتفاق دون إعلامه ولكن الوزير عاد ليؤكد ان المسلسل سيخضع لرقابة الوزارة وستتوجه إلى الهايكا لطلب منعه لمخالفته العقد قبل حلول شهر رمضان.. بدأ العرض دون رقابة ولا حساب يبدو الأمر أكبر من مجرد بعض أثاث”.