أنس جابر تغادر منافسات الزوجي لبطولة ميامي للماسترز من الدور الأول



غادرت اللاعبة التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوزا المصنفة 29 عالميا منافسات الزوجي لبطولة ميامي للماسترز من الدور الأول، اثر هزيمتهن أمام الثنائي المكوّن من الأمريكية آسيا محمد المصنفة 278 و الكازاخستانية آنا دانيلينا المصنفة 525 بمجموعتين دون رد بواقع 6 – 4 و6 – 4.

وتستهل أنس جابر المصنفة خامسة عالميا اليوم الجمعة مشوراها في منافسات الفردي في بطولة ميامي للماسترز ذات الـ 1000 نقطة، بمواجهة الروسية فارفيرا غراشيفا المصنفة 54 عالميا، ضمن مباريات الدور الثاني.

وكانت أنس جابر قد أعفيت من خوض لقاءات الدور الأول لبطولة ميامي التي انطلقت الثلاثاء الماضي 21 مارس الجاري وتستمر الى غاية 2 أفريل القادم.