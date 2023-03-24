الجامعة التونسية لكرة القدم تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها اليوم الجمعة عن اجراء تعديل في باقي رزنامة الموسم الرياضي الحالي، وذلك تبعا للتعيينات الجديدة الصادرة عن الاتحاد العربي بخصوص مباريات مسابقة كاس الملك سلمان للأندية.

ووفق التعديل سيكون ضبط باقي رزنامة الموسم الرياضي على النحو التالي:

مقابلات الكأس

5 أفريل 2023 : مباراة الدور ربع النهائي للكأس: الترجي الرياضي التونسي – النادي الرياضي البنزرتي

من 12 الى 13 أفريل 2023: الدور نصف النهائي للكأس

من 27 الى 28 ماي 2023: الدور النهائي

مـــرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى

9 أفريل 2023: الترجي الرياضي – الإتحاد الرياضي المنستيري

من 15 الى 16 أفريل 2023: الجولة الثالثة

من 22 الى 23 أفريل 2023: الجولة الرابعة

من 27 الى 26 أفريل 2023: تدارك الجولة الرابعة

من 30 الى 29 أفريل 2023: الجولة الخامسة

من 2 الى 3 ماي 2023: تدارك الجولة الخامسة

من 6 الى 7 ماي 2023: الجولة السادسة

من 10 الى 11 ماي 2023: الجولة السابعة

من 20 الى 21 ماي2023: الجولة الثامنة

من 24 الى 25 ماي2023 : تدارك الجولة الثامنة

من 30 الى 31 ماي 2023: الجولة التاسعة

من 3 الى 4 جوان 2023: الجولة العاشرة

من 6 الى 7 جوان2023: الجولة الحادية عشرة

من 10الى 11جوان2023 : الجولة الثانية عشرة

من 24 الى 25 جوان 2023: الجولة الثالثة عشرة

من 29 الى 30 جوان 2023: الجولة الرابعة عشرة

مــرحلة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الأولى

من 1الى 2 أفريل 2023: الجولة الرابعة

من 26 الى 27 أفريل 2023: الجولة الخامسة

من 29 الى 30 أفريل 2023: الجولة السادسة

من 6 الى 7 ماي2023: الجولة السابعة

من 13 الى 14 ماي 2023: الجولة الثامنة

من 20 الى 21 ماي 2023: الجولة التاسعة

من 3 الى 4 جوان 2023: الجولة العاشرة