اليعقوبي يفجرها وهذا ما كشفه عن الترخيص لتصوير المسلسل “فلوجة”..#خبر_عاجل

إثر الجدل الذي اثارته الحلقة الاولى من مسلسل “الفلوجة” على قناة الحوار التونسي، مما دفع البعض بالمطالبة بوقف البث، اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، ان مدير ديوان وزير التربية السابق فتحي السلاوتي، هو من وقّع على الترخيص لتصوير المسلسل في احد المعاهد بولاية بن عروس.

واضاف اليعقوبي، في تصريح لاذاعة شمس اليوم الجمعة 24 مارس 2023، انه كان من المفترض ان تطلع وزارة التربية على سيناريو المسلسل، معتبرا ان “الفلوجة” هو مسلسل يروّج للمخدرات في المعاهد التونسية، ولا ينقل الواقع كما يدعي البعض، حسب تعبيره.

وتابع اليعقوبي انه كان قد اعلم وزارة التربية في عهد الوزير فتحي السلاوتي، بتعمد سامي الفهري تصوير مسلسل رمضاني في احد المعاهد ببن عروس، ليتفاجئ الوزير انذاك بالمعلومة، ثم يتفاجئ بوجود ترخيص اسنده مدير ديوانه لصنّاع اعمل.

كما اكد ان العمل كان قد قُدّم للوزارة بعنوان “خليل” لا بعنوان “الفلوجة”.