الوافي معلقا على “فلوجة”: المخدرات ولات ليفريزون للديار..والمعاهد سوق للترويج”..

فظيع: سيارة تنهي حياة شيخ 80 سنة..

مساعدة وزير الخارجية الأمريكي تهاجم سعيد..

أوقات الصلاة وموعد الافطار لثاني أيام رمضان..

اليعقوبي يفجرها وهذا ما كشفه عن الترخيص لتصوير المسلسل “فلوجة”..#خبر_عاجل

2023/03/24 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

إثر الجدل الذي اثارته الحلقة الاولى من مسلسل “الفلوجة” على قناة الحوار التونسي، مما دفع البعض بالمطالبة بوقف البث، اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، ان مدير ديوان وزير التربية السابق فتحي السلاوتي، هو من وقّع على الترخيص لتصوير المسلسل في احد المعاهد بولاية بن عروس.

واضاف اليعقوبي، في تصريح لاذاعة شمس اليوم الجمعة 24 مارس 2023، انه كان من المفترض ان تطلع وزارة التربية على سيناريو المسلسل، معتبرا ان “الفلوجة” هو مسلسل يروّج للمخدرات في المعاهد التونسية، ولا ينقل الواقع كما يدعي البعض، حسب تعبيره.

وتابع اليعقوبي انه كان قد اعلم وزارة التربية في عهد الوزير فتحي السلاوتي، بتعمد سامي الفهري تصوير مسلسل رمضاني في احد المعاهد ببن عروس، ليتفاجئ الوزير انذاك بالمعلومة، ثم يتفاجئ بوجود ترخيص اسنده مدير ديوانه لصنّاع اعمل.

كما اكد ان العمل كان قد قُدّم للوزارة بعنوان “خليل” لا بعنوان “الفلوجة”.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn