القصرين: رفع 60 مخالفة إقتصادية خلال اليومين الأولين من شهر رمضان المعظم

رفعت فرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين، خلال اليومين الأولين من شهر رمضان المعظم، 60 مخالفة اقتصادية تعلّقت بالأساس بالترفيع في الأسعار وعدم اشهارها، وعدم الاستظهار بفواتير الشراء، والإمتناع عن البيع، وفق المديرة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين سامية البريكي.

وأوضحت البريكي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات رصدت بالخصوص في قطاعات الخضر والغلال، والمواد الغذائية، والدواجن، والأسماك، مؤكدة أن حملات المراقبة متواصلة بشكل يومي في سبيل التصدي لمختلف أشكال الغش والمضاربة والاحتكار والترفيع في الأسعار.

وبخصوص التزوّد بالمواد الاستهلاكية الحساسة خلال شهر رمضان، بيّنت المسؤولة الجهوية أن الديوان التونسي للتجارة بالقصرين يتوفر حاليا على مخزون يقدر بـ 770 طنّا من السكر، و11.5 طنّا من الشاي الاحمر، ومثله من القهوة المخصصة لوحدات القلي والتحميص التقليدية بالولاية.

وفي ما يتعلق بمادة الزيت النباتي المدعم، ذكرت البريكي أن كمية تفوق 103 الاف لتر من هذه المادة الأساسية وصلت أمس الخميس للجهة وتم توزيع 70 ألف لتر منها منذ ليلة البارحة إلى حدود منتصف نهار اليوم مع تواصل عملية التوزيع بمختلف المعتمديات.

وبيّنت أنّ الكميات المخصصة للجهة من البيض حدّدت بـ732 ألف بيضة، وتم تسليم أوذون تزود لـ3 تجار جملة للتزود ب100 ألف بيضة لتأمين التزود بهذه المادة بالجهة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان.