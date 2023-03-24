من بينهم الطاغوتي: هذا ما قرره القضاء في حق ثلاث قيادات من النهضة..#خبر_عاجل

أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مساء اليوم الجمعة 24 مارس 2023 بطاقتي إيداع بالسجن في حق الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة بباجة وعضو اخر بالمكتب المذكور وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات التامر على أمن الدولة من خلال إدارة صفحات فايسبوكية تهدف إلى تأليب الرأي العام وتحريضه على مؤسسات الدولة حسب بلاغ صادر عن وزارة الداخلية منذ أسبوعين.

ومن جهة ثانية، قرر قاضي التحقيق تأجيل استنطاق ستّة موقوفين اخرين من بينهم عبد الفتاح الطاغوتي مدير المكتب الاعلامي لراشد الغنوشي ، الى شهر أفريل القادم مع الإبقاء عليهم بحالة سراح إلى حين استنطاقهم وفق موزاييك.