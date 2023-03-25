بمناسبة حلول شهر رمضان يقدم “المصدر” لقرائه يوميا وصفات لأطباق تونسية متنوعة للافطار وفي ما يلي دبارة اليوم الثالث من رمضان الموافق ليوم السبت 25 مارس 2023.

*شربة لسان عصفور:

150غ شربة

-2 حبات بصل

-4 حبات طماطم

-4 ورقات كلافس

-ملعقة اكل طماطم معجونة

-ملعقة هريسة عربي

-ملح وفلفل اكحل حسب الذوق

طريقة الاعداد

يقلى البصل في الزيت ثم معجون الطماطم والبهارات ويمرق بمرقة الدجاج وليس بالماء لإضفاء النكهة على الشربة تستخدم المرقة من جزء من الماء الذي يطبخ فيه الدجاج المخصص لطاجين الملسوقة أو لغيره.

*مصلي بالدجاج

المقادير:

قطع دجاج

2 بطاطا

2 فلفل أخضر

ملح

كركب

ثوم

1 بصل

فلفل أحمر (اختياري)

طريقة الاعداد:

نغسل الدجاج جيدا و نضيف عليه القليل من الملح و الليمون ثم نترك الزيت على النار مع قطعة من البصل مقسمة على نصفين ثم نضع قطع الدجاج مع الكركم و الملح و ملعقة أكل فلفل أحمر (اختياري لمن لا يريد أن يتحصل على مصلي أزعر) نحرك جيدا و نضيف كأس ماء ثم نضيف 5 فصوص ثوم مهروشة مع إضافة القليل من الماء من حين لآخر (كي لا ينشف)

حين يصبح الدجاج نصف طازج نضيف البطاطا و تكون مقسمة على أجزاء متوسطة الحجم.

و أخيرا نضيف الفلفل الأخضر و نرش القليل من الفلفل الأسود لإضافة نكهة مميزة.

*طاجين ملسوقة

المقادير

250 غ دجاج

20 ورقة ملسوقة

2 حبات بطاطا متوسطة الحجم تقطع في شكل مكعبات

قتة معدنوس (مقطع)

200 غ جبن مرحي

8 بيضات

نصف فنجان زيت

نصف ملعقة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة فلفل زينة

نصف ملعقة كركم

طريقة الاعداد

يقطع الدجاج إلى قطع صغيرة وتوضع في قدر به الزيت والبصل المفروم والملح والتوابل يقلى مدة 5 دقائق ثم تضيف كأس ماء ويترك يغلى حتى ينشف ويستوي الدجاج.

تسلق بيضتان وتقطع فوق خليط الدجاج ونضيف الجبن المرحي ويخلط الكل ثم تضيف باقي البيض غير الطازج ثم تأخذ طبق الفرن وتدهنه بقليل من الزبدة وتضع ورقة الملسوقة ثم تدهن الأخرى بالزبدة وتعيد ذلك تسعة مرات ثم تضع الخليط ثم تضع فوقه ورقات الملسوقة بنفس الطريقة الاولى أي تدهن بالزبدة

-نضع المكونات في الفرن لمدة 20 دقيقة في درجة حرارة 170 درجة

لتكون اوراق الملسوقة هشة نقوم بسكب القليل من الزبدة الذائبة فوق الطجين

*سلطة سيزر

المقادير

رأس خس مفروم فرما خشنا

/4 كوب جبن بارميزان مبشور

1/4 كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة حليب

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض

رشة فلفل أسود

حبة خيار

250غ لوبيا خضراء

قطع من الخبز

2 حبات من الطماطم

بصلة واحدة

للتزيين :

علبة التن

الزيتون الأسود

2 بيضات مسلوقات

طريقة الاعداد

– يغسل الخس وينشف ويترك جانبا

– تسلق اللوبيا بماء مغلي مصحوبا بالملح وتصفى من مائها ويحتفظ بها جانبا

– يقطع الخيار

– يقطع الفرماج مربعات

– يقطع الخبز ويحمص

– تقطع الطماطم والبصل إلى شرائح

– في طبق التقديم يفرش الخس الأخضر والفريزي وتضاف إليه اللوبيا والخيار والطماطم والبصل والفرماج والخبز المحمص ويسقى بالصلصة ويزين بالتن والزيتون والبيض المسلوق مقطع إلى دوائر

*التحلية للسهرة: تورتا بالكريما والفراولة:

يوضع حليب نستله المكثف المحلّى مع مسحوق الكاسترد، وصفار البيض، وخلاصة الفانيلا داخل وعاءٍ كبيرٍ للصلصة. ثم تُحرّك المكوّنات بواسطة خفّاقةٍ حتى تمتزج جيداً بعضها مع بعض.

يُضاف الماء المغلي تدريجيّاً مع التحريك المستمر حتى يبدأ المزيج بالغليان ويُحرّك المزيج على نارٍ خفيفةٍ لمدّة دقيقة إلى دقيقتين. ثمّ يُرفع عن النار ويوضع جانباً ليبرد.

تُمزج الزبدة مع البسكويت المطحون داخل وعاءٍ ثم يتم الضغط على المزيج عند قاعدة وجوانب قالب التورتة ذي قطر 26 سم وقاعدة قابلة للفصل.

يُمرغ مربى الفراولة فوق القاعدة ثم يُسكب مزيج الكريما المبرّد فوق مربى الفراولة ويُملّس الوجه. تُبرّد التورتة لمدّة 2 إلى 3 ساعات.

تُزيّن التورتة بالفراولة الطازجة وتُقدّم.