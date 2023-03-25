الأوقات المناسبة لممارسة الرياضة في رمضان..

قال الأخصائي في أمراض القلب والشرايين ذاكر لهيذب إنه ينصح بممارسة الرياضة خلال شهر رمضان قبل ساعتين من موعد الإفطار أو ساعتين من بعده وذلك للحفاظ على رطوبة الجسم وإعادة تشكيل طاقته فضلا عن ضمان سهولة عملية الهضم.

وأوضح الأخصائي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن ممارسة الرياضة في شهر رمضان لا تشكل خطرا على صحة الصائم، مؤكدا على ضرورة عدم انهاك الجسم واجهاده بممارسة الألعاب الرياضية الشاقة في الساعات الأولى من الصيام واختيار التمارين المناسبة حسب ما يتحمله الجسم.

وينصح لهيذب الرياضيين المحترفين بالمحافظة على ساعات نوم كافية خلال الليل والابتعاد عن التدخين واستهلاك وجبة افطار متوازنة وتقسيمها على أوقات متفرقة بالإضافة إلى تناول السكريات البطيئة في الطبق الرئيسي أو في وجبة السحور لتخزين ما يكفي من الطاقة لليوم الموالي من الصيام وشرب المياه بكميات كافية ومعتدلة.

ونفى طبيب القلب والشرايين امكانية تسبب الأنشطة الرياضية في حدوث جلطات قلبية خلال فترة الصيام، مؤكدا أن للرياضة عدة منافع إذا تم ممارستها في الاوقات المناسبة.

وتساهم الرياضة في شهر رمضان في المحافظة على اللياقة البدنية وتعزيز صحة الدماغ والحفاظ على تدفّق الدم ومساعدة وظائف الجسم على العمل بشكل صحيح فضلا عن تقوية العضلات والمحافظة على الحيوية والنشاط.