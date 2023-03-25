الشركة التونسية لأسواق الجملة تحذر هؤولاء التجار..#خبر_عاجل

أفادت الشركة التونسية لأسواق الجملة كافة المتداخلين بسوق بئر القصعة، بأنه يتعين على كافة وكلاء البيع و تجار التمور و الغلال الموردة الالتزام ببيع مادة الموز حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على “الباتيندة” من القباضات المالية الراجعة بالنظر لمواقع عملهم مع إلزامية الاستظهار بها عند كل عملية شراء و مراقبة.

كما حذرت الشركة من مغبة ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة و البيع بأسعار غير قانونية، مشدّدة على أنه في حالة رصد أي مخالفة داخل السوق، فإنه سيتم زجر المخالفين و تطبيق أشد العقوبات بما في ذلك السحب النهائي للترخيص.