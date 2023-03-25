عاجل: حادث مرور مروع بين حافلة ولواج..وهذه حصيلة الجرحى..

مشاهدة مسلسل “فلوجة” الحلقة 2

وزير التربية يحسمها بخصوص مسلسل فلوجة..وهذا ما قررته الوزارة..#خبر_عاجل

عاجل: اطلاق نار في إسطنبول..وهذه حصيلة الجرحى..

الشركة التونسية لأسواق الجملة تحذر هؤولاء التجار..#خبر_عاجل

2023/03/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت الشركة التونسية لأسواق الجملة كافة المتداخلين بسوق بئر القصعة، بأنه يتعين على كافة وكلاء البيع و تجار التمور و الغلال الموردة الالتزام ببيع مادة الموز حصريا لتجار التفصيل المتحصلين على “الباتيندة” من القباضات المالية الراجعة بالنظر لمواقع عملهم مع إلزامية الاستظهار بها عند كل عملية شراء و مراقبة.

كما حذرت الشركة من مغبة ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة و البيع بأسعار غير قانونية، مشدّدة على أنه في حالة رصد أي مخالفة داخل السوق، فإنه سيتم زجر المخالفين و تطبيق أشد العقوبات بما في ذلك السحب النهائي للترخيص.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn