تخصيص 1800 مساعدة عينيّة لفائدة العائلات محدودة الدخل بهذه الولاية..

بمناسبة شهر رمضان المبارك، تواصل اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقابس توزيع 1800 مساعدة عينيّة مخصّصة للعائلات محدودة الدخل بالجهة تتمثل في طرود غذائية بقيمة 80 دينارا للطرد الواحد.

وينتفع بهذه المساعدات، التي تم تعليبها بالمستودع الجهوي للجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي وأعطى إشارة توزيعها منذ يومين والي قابس مصباح كردمين، محدودو الدخل من غير المنتفعين بالمنحة التي ترصدها وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بغاية تجنب الانتفاع المزدوج بعنوان نفس البرنامج.

وعلى غرار السنوات الفارطة، ستوزّع اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بقابس مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ملابس وأحذية بعنوان ” كسوة العيد” لفائدة ضعاف الحال حسب ما سيتوفر مركزيا وجهويا، وفق معطيات تلقتها “وات” من مصالح اللجنة.