قرار هام بخصوص بيع “الموز”..#خبر_عاجل

دعت الشركة التونسية لأسواق الجملة كافة وكلاء البيع وتجار التمور والغلال الموردة بالسوق ذات المصلحة المشتركة ببئر القصعة من ولاية بن عروس إلى الالتزام بحصرية بيع مادة الموز لتجار التفصيل المتحصلين على تراخيص بتعاطي هذا النشاط (باتيندة) من القباضات المالية الراجعة بالنظر لموقع عملهم.

وحذّرت الشركة، في بلاغ لها اليوم السبت تحصّلت وكالة تونس افريقيا للأنباء على نسخة منه، كافة المتعاملين بالسوق من مغبة ارتكاب جريمة المضاربة غير المشروعة والبيع بأسعار غير قانونية، مشدّدة على أنه في حالة رصد أي مخالفة داخل السوق فانه سيتم زجر المخالفين وتطبيق أشّد العقوبات بما في ذلك السحب النهائي لترخيص العمل بالسوق.

يذكر أن وزارة التجارة كانت حددت في بلاغ سابق لها اسعار بيع مادة الموز بـ4500 مي بالنسبة للبيع بالجملة و5000 مي للبيع بالتفصيل.

وفي سياق متّصل، حجز أعوان الفرقة المركزية للأبحاث بوزارة التجارة حوالي 90 طنّا من الموز قيمتها حوالي نصف مليون دينار كانت مخبأة داخل مخزن عشوائي بنعسان من ولاية بن عروس، وقد تم تحرير محضر في الغرض، ورفع المحجوز وإعادة ضخّه في المسالك القانونية للتوزيع، ليتم توزيعه لاحقا على المساحات التجارية لإعادة بيعه بـ 5 دنانير للكيلوغرام الواحد وفق التسعيرة التي حدّدتها وزارة التجارة.