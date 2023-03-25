عاجل/مصير مسلسل “فلوجة”: سعيد سيحسمها..

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وزير التربية يحسمها بخصوص مسلسل فلوجة..وهذا ما قررته الوزارة..#خبر_عاجل

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2023/03/25 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

علّق وزير التربية محمد علي البوغديري في برنامج ”رمضان شو” اليوم السبت 25 مارس 2023 على الجدل الكبير الذي أثاره مسلسل ”فلوجة” الذي يبث على قناة الحوار التونسي، مؤكدا أنه تم رفع شكاية في الغرض لرئيسة الحكومة نجلاء بودن وتم التطرق إلى محتوى المسلسل خلال مجلس وزاري.

وأضاف البوغديري في تصريح لاذاعة موزاييك أن رئيسي الجمهورية والحكومة سيبتان في الملف سوية ورئيس الجمهورية هو من يقرر ، متابعا ”سنطلع على تصور الرئيس خلال قادم الأيام..والرئيس له نظرة أكثر شمولية على المجتمع وجميع التجاوزات الذي يتم تسجيلها داخله.. كما أنه يحترم كل الأنشطة الثقافية وكل الإنجازات.. وتبقى النظرة الأخيرة لسيادة الرئيس في علاقة بهذا الملف..”

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