بطولة الرابطة المحترفة الثانية (الجولة 15 المجموعة1): النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب على اثر مباريات الجولة الخامسة عشرة لمنافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم و التي جرت مساء اليوم الاحد:

المجموعة الاولى

ملعب القيروان

شبيبة القيروان-مستقبل المحمدية 1-1

ملعب بنبلة

النادي البنبلي-امل جربة 2-صفر

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية-امل الرقبة 1-1

ملعب قربة

النادي القربي-اولمبيك مدنين صفر-1

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل-مستقبل قابس 3-1

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي-مستقبل المرسى 1-3

الترتيب

1-مستقبل المرسى 32 15

2-شبيبة القيروان 30 15

3-النادي القربي 23 15

4-امل الرقبة 20 15

5-جندوبة الرياضية 19 15

-مستقبل وادي الليل 19 15

–النجم الرادسي 19 15

–اولمبيك مدنين 19 15

9-امل جربة 17 15

10-مستقبل قابس 14 15

–مستقبل المحمدية 14 15

12-النادي البنبلي 13 15