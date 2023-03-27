توزر: رفع 33 مخالفة اقتصادية إثر 280 زيارة تفقّد خلال الأيام الأربع الأولى من شهر رمضان

رفعت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بتوزر، خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان، 33 مخالفة اقتصادية إثر 280 عملية تفقّد لمختلف المحلات التجارية والمساحات والأسواق الشعبية والأسبوعية، وفق المدير الجهوي للتجارة رضا بوراوي.

وأضاف بوراوي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات توزّعت الى 11 مخالفة في قطاع الخضر والغلال، و10 في قطاع المواد الغذائية الأساسية، وتعلقت بالخصوص بعدم اشهار الأسعار، والزيادة والترفيع في الأسعار، وغياب الفوترة.

وأشار إلى أن عمل فرق المراقبة المشترك مع الصحة والأجهزة الأمنية متواصل في إطار فرق صباحية وأخرى مسائية، مؤكدا أن الفرق المكلّفة بمتابعة التزويد لم تلحظ أـي نقص في المواد الأساسية الحساسة.