تحجير السفر على هذا القيادي النهضاوي..#خبر_عاجل

قرّر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب تحجير السفر عن القيادي بحركة النهضة عبد الفتاح الطاغوتي وذلك إلى حين استنطاقه بخصوص ملف يتعلق بشبهة ”التآمر على أمن الدولة” عبر ادارة صفحات فيسبوكية وفق ما نقلته موزاييك.

وتجدر الاشارة إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كانت أذنت بالاحتفاظ بعبد الفتاح الطاغوتي مدير المكتب الاعلامي لراشد الغنونشي وأعضاء من المكتب الجهوي لحركة النهضة بباجة من بينهم الكاتب العام الجهوي وادراج 12 شخصا آخرين في التفتيش جلهم من المنتمين الى حركة النهضة.

وبإحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق بقطب مكافحة الارهاب أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في حق متهمين اثنين مع تأجيل استنطاق ستّة آخرين الى أفريل القادم مع ابقائهم بحالة سراح ومقابل ذلك تقرر تحجير السفر عليهم.