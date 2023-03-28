تصفيات كاس امم افريقيا 2024 … اليوم ليبيا – تونس بداية من الساعة التاسعة ليلا



يلاقي المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم في سهرة رمضانية بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت تونس بملعب شهداء بنينة بمدينة بنغازي الليبية نظيره الليبي في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة لتصفيات كاس امم افريقيا 2024

وسيدير المباراة طاقم تحكيم مصري بقيادة امين عمر وكان المنتخب التونسي فاز في مباراة الجولة الثالثة على نظيره الليبي بملعب حمادي العقربي برادس 3- صفر

وانهى المنتخب الوطني ليلة امس بملعب شهداء بنينا ببنغازي تحضيراته باجراء حصة تدريبية في نفس توقيت المباراة (س 21) سمحت لللاعبين للتأقلم مع الأرضية الاصطناعية للميدان و مكنت الإطار الفني من وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للقاء.

وسيخوض المنتخب الوطني التونسي المباراة اليوم بالزي الأحمر الكامل في حين سيرتدي حراس المرمى الزي الأصفر الكامل على أن ترتدي عناصر المنتخب الليبي الزي الأبيض الكامل .

ويغيب عن المنتخب اليوم كل من يوسف المساكني ومنتصر الطالبي وديلان براون بسبب الاصابة.