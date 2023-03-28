وزارة الأسرة تحدث 7 فرق متنقلة جديدة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحيّة لكبار السنّ

أحدثت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، مؤخرا، 7 فرق متنقلة جديدة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحيّة لكبار السنّ وتستعدّ لإحداث 12 فريقا آخرا.

وانطلق نشاط الفرق المتنقلة الجديدة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة ، اليوم الثلاثاء، تباعا، منذ 15 مارس 2023 بولايات بن عروس ومنوبة وسليانة والقصرين والمهدية،على أن ينطلق نشاط الـفرق الجديدة ال 12 فور استكمال إجراءات التمويل العمومي بولايات تونس وأريانة ونابل وبنزرت والكاف وجندوبة وتوزر وصفاقس والمنستير وسوسة.

ويرتفع بذلك عدد الفرق المتنقلة الموضوعة لخدمة المسنين في البيت إلى حدود يوم 27 مارس 2023 من 25 (موزعة بين 15 جهويّة و10 محليّة) إلى 32 فريقا متنقلا ( موزعة بين 18 جهويّة و14 محليّة)، ليرتفع بدوره عدد المستفيدين بهذه الخدمات من كبار السنّ من 3000 منتفعا (ة) إلى 3650 منتفعا(ة).

وتُسدي هذه الفرق خدمات اجتماعية وصحية للمسنين في بيوتهم تؤمنها إطارات طبية وشبه طبية وأخصائيون اجتماعيون وأعوان إحاطة حياتية وغيرهم.

وتنتقل الفرق بصفة دورية إلى مقر إقامة كبار السن لتمكينهم من هذه الخدمات ومن المساعدات العينية، وتُمنح الأولوية للتمتع بخدمات هذه الفرق لكبار السن المعوزين والفاقدين للسند العائلي وللاستقلالية البدنية ومحدودي الحركة، إلى جانب الحالات الاستعجالية لكبار السن في وضعيات التهديد.

وأبرزت الوزارة في البلاغ حرصها على استكمال تغطية مختلف الجهات بخدمات القرب المسداة للمسنين وبلوغ 44 فريقا متنقلا لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لكبار السن بالبيت مع موفّى شهر أفريل القادم تتوزّع بين 24 فريقا جهويّة و20 محليّة.

وكانت وزيرة الأسرة قد قرّرت في اجتماعها المنعقد في 13 فيفري 2022 مع رؤساء الجمعيّات المشرفة على تسيير هذه الفرق المتنقّلة بمختلف ولايات الجمهوريّة، الترفيع في عدد الفرق المتنقلة لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحيّة لفائدتهم بالبيت بالنسبة لولايات تونس الكبرى وإعادة نشاط الفرق المتنقلة المماثلة بولايات الشمال الغربي مع حلول شهر رمضان.

وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج الفرق المتنقلة متعددة الاختصاصات يُنفّذ في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارة والجمعيات الجهويّة والمحليّة العاملة في مجال كبار السنّ.