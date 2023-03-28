تجديد الثقة في نبيل المداني المدير العام لمصرف الزيتونة لمدّة نيابية بثلاث سنوات..

إثر انعقاد مجلس الإدارة لمصرف الزيتونة بتاريخ 9 مارس 2023 بالدوحة، تقرر تجديد الثقة في السيد نبيل المداني، المدير العام الحالي لمصرف الزيتونة لمدة نيابية إضافية بثلاث سنوات الى غاية 6 فيفري 2026.

يأتي قرار تجديد الثقة في المدير العام الحالي لمصرف الزيتونة ليؤكد على إنجازات ونجاحات المصرف منذ تولي السيد نبيل المداني ترؤس المصرف منذ سبتمبر 2019. أصبح مصرف الزيتونة يتمتع اليوم بسمعة محترمة على الساحة المالية التونسية ويؤكد مكانته كرائد للمالية الإسلامية في تونس وتجربة ناجحة يحتذي بها على الصعيد الإقليمي والافريقي.

حقّق مصرف الزيتونة مع نهاية سنة 2022، أرقاما وانجازات هامة تؤكد نجاعة مخططته الاستراتيجي 20-24. حيث يسدي المصرف اليوم خدماته لقرابة 000 440 حريف باجمالي حسابات مفتوحة تقدّر بـ 000 540 حساب وقرابة 000 250 بطاقة بنكية. كما تمكّن المصرف من توسيع شبكة فروعه ليحتلّ المركز الثلاث على الصعيد الوطني بنسبة 9.5% ليصل عدد الفروع الى 189 فرع على كامل تراب الجمهورية.

أمّا بالنسبة لأهمّ أرقام نشاط المصرف، بلغ حجم ودائع الحرفاء 5087 مليون دينار بنسبة نمو 13.1% مقارنة بسنة 2021. كما وصل مبلغ التمويلات للحرفاء الى حدود 4632 مليون دينار بنسبة نمو تساوي 5.7% مقارنة بالسنة الفارطة.

هذه الأرقام والإنجازات مكّنت المصرف من تطوير مردوديته من خلال تحقيق ناتج صافي بنكي يساوي 322 مليون دينار ونتيجة صافية تقديرية بـ 70.7 مليون دينارا، ما يعادل نسبة نمو بـ 18% مقارنة بالسنة الماضية.

في إطار التمشي العام للمخطط الاستراتيجي للمصرف 20-24، يسعى مصرف الزيتونة الى رسم تحديات جديدة من خلال إطلاق مشاريع حديثة ضمن خطوطه الاستراتيجية العريضة لمواكبة التحوّل الرقمي والانفتاح على الخارج، وذلك بالاعتماد الدائم على خبرات وحرفية اطاراته الداخلية.