ستنظم “لقاء للمانحين”: الجزائر تطلق مبادرة عربية لمساعدة تونس..#خبر_عاجل

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده ستطلق مبادرة مالية عربية لمساعدة تونس من خلال تنظيم “لقاء للمانحين” خلال شهر رمضان وفق ما نشرته صحيفة الوطن الجزائرية في مقال لها أمس الاثنين 27 مارس 2023 بعنوان : ““Initiative financière algérienne pour venir en aide à la Tunisie” “.

وتشير التقديرات إلى أنه يمكن تعبئة 3 أو 4 مليار دولار في شكل مساعدات مالية متعددة الأوجه لمساعدة تونس على التخلص من “ابتزاز المؤسسات المالية الدولية التي أوقفت المفاوضات معها لأسباب سياسية”.

الجزائر ، التي عاشت في التسعينيات نفس الوضع الذي عانت منه تونس اليوم ، ستكون قادرة على تحفيز الدول الرئيسة في الخليج (السعودية ،قطر، الإمارات، إلخ) لانجاح هذه المبادرة..