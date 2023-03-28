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مفزع: التحاليل الإيجابية لكورونا ترتفع في تونس إلى أكثر من 27 %

2023/03/28 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا وعن ارتفاع نسبة التحاليل الايجابية من 25.66 بالمائة خلال الأسبوع الفارط إلى 27.47 بالمائة، خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 مارس الجاري.

و أوضحت الوزارة ، في بلاغ لها، أنه تم تسجيل 239 إصابة جديدة بفيروس كورونا من جملة 870 تحليلا تم انجازه خلال الأسبوع الممتد من 20 إلى 26 مارس الجاري ، مشيرة الى أن 11 مصابا بهذا الفيروس أقاموا خلال الأسبوع ذاته بالمستشفيات و المصحات الخاصة، فيما تماثل 239 مصابا للشفاء.

و أشارت الوزارة إلى أن العدد الجملي للوفايات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة بلغ 29 ألفا و 362 وفاة ، فيما بلغ عدد الاصابات مليون و 151 ألفا و 832 اصابة ، مقابل تماثل مليون و 135 ألفا و 931 مصابا للشفاء.

يشار إلى أنه تم في الأسبوع الممتد من 13 الى 19 مارس تسجيل 260 إصابة بفيروس كورونا من جملة 1013 تحليلا تم انجازه.

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