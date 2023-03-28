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آخر مستجدات قضية إلغاء قرار حجب أعداد التلاميذ..#خبر_عاجل

2023/03/28 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

قررت المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر للمرة الثانية على التوالي في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد جامعتي التعليم الأساسي والثانوي الى يوم 4 أفريل على خلفية حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة، وفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي نبيل الهواشي.

واعتبر الهواشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا ،ان هذه القضية ملفقة وكيدية وغير متينة بالنظر الى أنها مرفوعة من أطراف لا صفة لهم، مرجحا ان يكون مآلها الحفظ.

وأكد في المقابل،ان جامعة التعليم الأساسي تقوم بحجب الأعداد عن الادارة فقط وهي تمكن التلاميذ من التعرف على اعدادهم في الإمتحانات مشيرا الى ان رفع الشكاية الاستعجالية ضدها يستهدف العمل النقابي.

وكانت مجموعة من الاولياء قد رفعوا شكاية استعجالية ضد الاتحاد العام التونسي للشغل بصفته الممثل القانوني لجامعتي التعليم الأساسي والثانوي من أجل استصدار حكم يلغي قرار مواصلة حجب الأعداد عن إدارات المدارس والمعاهد.

واستندت هذه الشكاية، الى “ان حجب الاعداد عن الادارة تسبب في عديد الاضرار للتلاميذ والاولياء على حد السواء، وفق ما صرح به سابقا المحامي مختار بوقرة الذي تقدم بهذه القضية الاستعجالية امام المحكمة الابتدائية بتونس.

وذكر ” أن اكثر من 20 وليا كلفوه برفع القضية لإلزام الاتحاد بإرجاع اعداد التلاميذ.

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