نبيل حجي يكشف: “أوروبا تقايض تونس بقرض صندوق النقد”..

كشف أمين عام التيار الديمقراطي نبيل حجي إن الدول الأوروبية تقايض تونس بقرض صندوق النقد الدولي حسب قوله.

واعتبر حجي، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، أن إبرام اتفاق مع الصندوق سيدفع تونس إلى تقديم عدة تنازلات في المستقبل مشددا على أن أوروبا إذا أرادت مساندة تونس عليها بالاستثمار في بلادنا ومساعدتها على إصلاح الصحة والتعليم والنقل وإلغاء بعض القروض، حسب رأيه.

وأوضح أن التيار الديمقراطي ليس ضد الاقتراض ولكن القروض يجب أن توجه إلى بعث المشاريع والاستثمار مشدّدا على ضرورة تغيير طريقة إدارة المؤسسات العمومية ودفع الدعم لكل التونسيين.