عرض DO يفوز بجائزة ” منتج العام لسنة 2023″

تميز جديد لـOoredoo أول مشغل خاص في تونس بعد نيله عرضه DO، العرض الرقمي 100% تتوجيه “منتج العام 2023 ” في فئة العروض.

تتويج أخر ينضاف لسجل Ooredoo في تونس الحافل بالجوائز بفضل عمل ومثابرة مختلف فرق العمل التي دأبت على ان لا ترضى الا بالريادة والامتياز وهي ثقافة راسخة لدى كل عنصر في شركة Ooredoo.

عرض DO By Ooredoo تم اطلاقه في أفريل 2021, وهو عرض شامل وفريد من نوعه في تونس، تمكن في وقت وجيز من نيل اعجاب الحرفاء بتلبية متطلبات محبي التكنولوجيا، من خلال الجمع بين الرقمية والشمولية (المكالمات والإنترنات والمحتوى من أفلام وموسيقى وألعاب الكترونية…).

بعد النجاح والطلب الكبير على العرض وخاصة من أصحاب الذهنية الرقمية، جعل Ooredoo تطوره بشكل أكبر لتلبية احتياجاتهم بطريقة أفضل من حيث الباقات والمستجدات تقديم خدمات خصوصية تتناسب مع مختلف الاذواق بأفضل الأسعار في السوق وبتصميم جديد ومبتكر.

نجاح اخر لـOoredoo، يبرهن مرة أخرى على ريادة المشغّل الأول في تونس في مجال رقمنة قطاع الاتصالات من خلال الريادة سواء على المستوى التقني (أسرع تدفّق أنترنات) وعلى مستوى المحتوى (باقة متنوعة من العروض) من أجل تقديم الأفضل لفائدة عشاق الثقافة الرقمية.

وبهذه المناسبة صرح سونيل ميشرا، الرئيس التنفيذي للتسويق في Ooredoo تونس: “يعتبر هذا التتويج فرصة جديدة لنعبّر عن عميق شكرنا وامتناننا لكل حرفائنا على ثقتهم الدائمة والمتواصلة في شركة Ooredoo والتجاوب الكبير مع كل العروض والابتكارات التي نعمل جاهدين بمختلف فرقنا واختصاصاتنا من أجل تقديم أحسن الخدمات والعروض ونعهدهم دائما بالمزيد”.