لجنة النظام الداخلي تحدد عدد اللجان البرلمانية وتركيبة مكتب البرلمان

نظر أعضاء لجنة النظام الداخلي في اجتماع لهم اليوم الثلاثاء في عدد اللجان البرلمانية المقترحة وتركيبة مكتب المجلس.

واتفق أعضاء اللجنة على تكوين إحدى عشرة لجنة قارة (11) مع ضبط اختصاصاتها والمسائل التي ستتولى النظر فيها وذلك بمراعاة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية في تحديد هذه الاختصاصات، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي للبرلمان.

وسيتم انتخاب أعضاء كل لجنة بالاقتراع السرّي في الجلسة العامة.

وأكّد أعضاء لجنة النظام الداخلي الذين شرعوا في اجتماعاتهم منذ اسبوعين على أهمية اللجان ودورها في تيسير نشاط المجلس وفي قيامه بالوظائف المنوطة بعهدته.

كما تطرقوا الى المسائل المتصلة خاصة بكيفية تكوين اللجان وعدد أعضائها ومكاتبها وتنظيم أعمالها وسير أشغالها.

وتداول أعضاء اللجنة ايضا في موضوع مكتب مجلس نواب الشعب وتركيبته وطريقة تكوينه.

وتمّ الاتفاق على أن يضم المكتب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبيه، إضافة الى عشرة أعضاء يقع انتخابهم باعتماد التمثيل النسبي للكتل مع مراعاة حصة غير المنتمين.

وكان عضو هذه اللجنة محمد زياد المهر، قد قال في وقت سابق اليوم لوكالة (وات) أن اللجنة ستتولى مبدئيا بعد غد الخميس اعداد التقرير الختامي لاشغالها وتقديمه الى رئاسة البرلمان لضبط موعد لعرضه على الجلسة العامة.

وتتكون لجنة النظام الداخلي من 31 نائبا وشرعت في صياغة مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يوم 16 مارس 2023