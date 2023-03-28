من هو ناجح الميساوي الرئيس المدير العام الجديد لوكالة تونس افريقيا للأنباء..؟

اعلنت رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء عن تعيين ناجح الميساوي رئيسا مديرا عاما جديدا لوكالة تونس افريقيا للانباء وفق امر المؤرخ في 17 مارس 2023 وصدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي .

والميساوي من مواليد سنة 1972 (ولاية المنستير)،وهو صحفي بمؤسسة التلفزة التونسية وحاصل على رتبة كبير المخبرين بتلك المؤسسة منذ جانفي الماضي.قدّم المساوي عديد البرامج التلفزية والاذاعية منذ سنة 2001 وهو متحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الحقوق بتونس سنة 2016 وعلى الاستاذية في الصحافة و علوم الاخبار سنة 1995.

يعمل الميساوي حاليا استاذا جامعيا متعاونا في كلية الحقوق والعلوم الاجتماعية و السياسية كما درّس بمؤسسات جامعية عمومية وخاصة وهو ايضا مكوّن دولي في عدة مجالات وشارك عديد الدورات التدريبية.

وهو الرئيس الحالي ومؤسس الجمعية التونسية للتربية على وسائل الاعلام (مارس 2013) .