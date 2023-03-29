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“المتسولة الثرية”: تملك عقارات وأرصدة بنكية..وهكذا تمت الاطاحة يها..

2023/03/29 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر

أصدرت محكمة مغربية هذا الأسبوع، حكما بالسجن النافذ في حق امرأة تمتهن التسوّل وذلك بتهمة النصب والاحتيال، بعدما تم الكشف عن امتلاكها ثروة مالية قيّمة وعدة عقارات.

ووفق ما نشره موقع “العربية نت” فقد تم إيقاف المتسولة خلال حملة أمنية بمدينة أكادير جنوب البلاد، قامت بها عناصر الدائرة الأمنية الثالثة استهدفت عددا من ممتهني التسول، حيث كانت تتواجد المعنية بالأمر قرب مسجد لبنان بأكادير.

وأثارت قصة المرأة التي أطلق عليها اسم “المتسولة الثرية” جدلا واسعا في المغرب، خاصة بعدما تم الكشف عن امتلاكها منزلين وعقارات في حي راق وأرصدة بنكية، كما أنها تحمل الجنسيتين المغربية والسويسرية.

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