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قسم الأموات بهذا المستشفى يتجاوز طاقة استيعابه..!!

2023/03/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أكد المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف أن قسم الأموات بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يشهد ضغطا على مستوى إيواء الجثث بسبب ارتفاع عدد ضحايا “الحرقة” في الفترة الأخيرة.

وأضاف الشريف في تصريح لإذاعة ديوان أف أم اليوم الاربعاء أن طاقة استيعاب غرفة التبريد بقسم الاموات لا تتجاوز 35 جثة في حين يرتفع عدد الجثث إلى حوالي الضعف أو أكثر وهم من دول جنوب الصحراء مشيرا إلى أنه في نهاية الأسبوع الماضي وصل عدد الجثث إلى قرابة ال70 .

كما طالب الشريف بتجهيز قسم الأموات بحاوية مبردة تحسبا لكل ضغط مع حلول فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا في وتيرة عمليات “الحرقة” ولتلافي انتشار الروائح الكريهة مع الاسراع بإيجاد مقبرة خاصة لدفن جثث ضحايا الهجرة غير النظامية.

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