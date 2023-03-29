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الكاف: رفع 123 مخالفة اقتصادية منذ مطلع شهر رمضان المعظم

2023/03/29 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

أسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية التي نفّذتها فرق المراقبة بالإدارة الجهوية للتجارة بالكاف خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان المعظم، عن رفع 123 مخالفة إثر 1070 زيارة تفقد بمختلف معتمديات الجهة، وفق ما ذكره، اليوم، الاربعاء، المدير الجهوي للتجارة بالكاف رياض القاسمي.

وأوضح القاسمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المخالفات شملت قطاع الخضر والغلال بنسبة 30 بالمائة، والمواد الغذائية بنسبة 18 بالمائة، واللحوم الحمراء بنسبة 4 بالمائة، والمخابز بنسبة 3 بالمائة، وتعلّقت أغلبها بالترفيع في الاسعار، والامتناع عن البيع، واخفاء بضاعة، والقيام بممارسات احتكارية.

وأشار، في السياق ذاته، إلى أن فرق المراقبة الاقتصادية التسعة بالجهة قد تمكنت، خلال ذات الفترة، من حجز كميات من الخضر والغلال والمواد المدعمة لمخالفة أصحابها للتراتيب الجاري بها العمل ورفعت محاضر ضدهم.

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