ليالي رمضان في ولاية بن عروس من 1 إلى 21 أفريل



تحتضن مختلف دور الثقافة بولاية بن عروس، بداية من1 افريل والى غاية الحادي والعشرين منه فعاليات تظاهرة ليالي رمضان وهو التقليد السنوي الذي دأبت على تنظيمه المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس خلال الشهر المعظم .

ووفقا للبلاغ الصادر عن المندوبية فقد انتهت هذه الاخيرة من ضبط برنامج متنوع وشامل يستجيب للخصوصية الثقافية لشهر رمضان المعظم ولمختلف الفنون والآداب حيث ستعيش كلّ دور الثقافة بالجهة وعدد من الساحات العمومية والفضاءات الأخرى، على وقع هذه التظاهرات.

وتقدم ليالي رمضان بولاية بن عروس باقة من أحد عشر مهرجان وتظاهرة رمضانية فضلا عن عرضين بالسجن المدني بأوذنة، تتضمن35 عرضا موسيقيا و7 عروض مسرحية و3 عروض تنشيطية في الساحات العمومية و11 حوارا ثقافيا وأمسية شعرية وعرض سينمائي ومعرض للصناعات التقليدية وورشة فنية.

وقد ضبطت الهيئات المسؤولة عن هذه التظاهرات بمختلف هذه المناطق المهرجانات والتظاهرات الرمضانية وفقا للرزنامة التالية:

ليالي مرناق الخيرية يوم غرة أفريل بدار الثقافة بمرناق

مهرجان المدينة بالمحمدية من 5 إلى 18 أفريل بدار الثقافة بالمحمدية

فوانيس رمضان بحمام الشط من 5 إلى 8 أفريل بدار الثقافة بحمام الشط

ليالي مرناق الرمضانية من 10 إلى 16 أفريل بدار الثقافة بمرناق

قناديل رمضانية ببن عروس من 10 إلى 15 أفريل بدار الثقافة النموذجية ببن عروس

نسمات مقرين الرمضانية من 11 إلى 21 أفريل بقاعة الأفراح ببلدية مقرين

ليالي الزهراء الرمضانية من 12 إلى 15 أفريل بدار الثقافة بالزهراء

مهرجان المدينة بحمام الانف من 12 إلى 18 أفريل بالمركب الثقافي علي بن عياد بحمام الانف .

ليالي المروج الثقافية من 11 إلى 16 أفريل بقاعة الافراح البلدية بالمروج

ليالي المحمدية من 14 إلى 17 أفريل بمعلم قبة الباي بالمحمدية

تظاهرة “دريم هاوس ” برادس من 14 إلى 18 أفريل بالساحات العمومية برادس