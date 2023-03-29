ديلو يفتح النار على وفاء الشاذلي ويفضح: “سيرحل من يحميها..وتبقى في العراء”

نشر المحامي سمير ديلو تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك هاجم فيها المحامية والناشطة السياسية وفاء الشاذلي متهما اياها “بالكذب والافتراء بشكل يومي”مؤكدا ان الشكايات ستهطل عليها بنفس “وتيرة أكاذيبها وافترائها “وفق تعبيره.

وكشف ديلو انه سبق وان رفع شكاية ضدها في نوفمبر 2022 ولكن الشكاية لم تراوح مكانها مؤكدا ان افلاتها من العقاب لن يدوم حسب قوله.

وفي ما يلي نص التدوينة: ”

“”أكذب من وفاء ..!

‎لا تزال المدعوّة وفاء

‎الشّاذلي ، مصرّة على الكذب والإفتراء بشكل يومي

‎ولتطمئنّ وتقرّ عينًا ، ستتهاطل عليها الشّكايات بنفس وتيرة أكاذيبها وافترائها وبهتانها

‎إصرارها على الكذب وليد شعورها بحصانة مؤقّتة ووهميّة جرّأتها على الجميع : محامون وقضاة وصحفيّون ونقابيّون .. وكلّ من لا يدين بالولاء لمن تدين لهم بالولاء .. وكلّ من لا يحمل القفّة لمن تحمل لهم القفّة .. وكلّ من لا يلعق أحذية من تلعق أحذيتهم ، ولكن إفلاتها من العقاب له حتمًا نهاية لن تنفعها بعدها حماية من تفرش نفسها لهم مداسًا

‎قُدّمت شكاية ضدّ الأستاذ العيّاشي الهمّامي فتحرّكت الإجراءات في ساعات ، وكذلك الأمر مع الأساتذة البحيري والعكرمي والشّابّي وغيرهم من المعارضين للسّلطة الحاليّة .. أمّا في حالة هذه الكاذبة فالشّكايات ضدّها بالعشرات ولكنّها إمّا مجمّدة أو تتحرّك ببطء غريب ومريب ، وشخصيّا تقدّمت ضدّها منذ 29 نوفمبر 2022 بشكاية راوحت الخطى من وكالة الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس إلى الوكالة العامّة بمحكمة الإستئناف بتونس ثمّ بعد أشهر عادت لوكالة الجمهوريّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس فأحالتها .. لمنطقة الأمن بالمنزه في 07 مارس 2023 ..!

أمّا في ما يخصّ الشّكاية التّأديبيّة فلا يزال فرع تونس للمحامين ينتظر مثولها أمامه للإستماع إليها بخصوص ما اقترفته قبل إحالتها على مجلس التّأديب ..

كنت عرضت سابقًا العفو عنها إن اعتذرت وأقرّت بكذبها ، ولكن أمام إصرارها على الكذب فالمحاكم بيننا ،

ومرّة أخرى .. لن يدوم الإفلات من العقاب وسيرحل من يحميها .. وتبقى في العراء ..!”””