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عبو: “سعيد مُوش خدّام وما عندوش وقت للخِدمة..”

2023/03/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

انتقد السياسي والوزير الأسبق، محمد عبو، اليوم الأربعاء 29 مارس 2023، تعاطي رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع عدة ملفات في الوقت الذي تتجه فيه تونس إلى الانهيار على جميع الأصعدة وفق تعبيره.

وقال محمد عبو، في تصريح لإذاعة شمس أف أم، “لا يوجد مستثمرين يرغبون في الاستثمار في تونس لأن الرئيس سعيّد قام بخلق حالة من الخوف والرعب”.

وأضاف عبو قيس سعيّد شخص ما يخدمش ومُوش خدّام وماعندوش وقت للخِدمة، أما عندو وقت للشعارات وشتم المعارضين” وتابع “هناك عديد الملفات أمامه لكنه لم يوقعها وهناك ولايات دون ولاة وقنصليات وسفرات دون سفراء”.

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