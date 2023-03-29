تراجع في انتاج زيت الزيتون..وهذه أسعاره..

سجل الإنتاج الوطني لزيت الزيتون، خلال موسم 2023/2022، انخفاضا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بموسم 2021-2022، ليبلغ 180 ألف طن، وفق ما أفاده الديوان الوطني للزيت، الأربعاء، في تقرير حول سير موسم جني وتحويل الزيتون 2022 -2023.

وأوضح الديوان، أن إنتاج الزيتون خلال هذا الموسم ، يعد أقل بنسبة 15 بالمائة من معدل الإنتاج الوطني المسجل خلال العشرية الأخيرة (211 ألف طن).

وأشار المصدر ذاته، فيما يتعلق بتوزيع إنتاج زيت الزيتون حسب الجهات، إلى أن منطقة الوسط الغربي (سيدي بوزيد والقيروان والقصرين) احتلت المرتبة الأولى بإنتاج 75 ألف طن من زيت الزيتون أي 42 بالمائة من الإنتاج الوطني.

وتليها جهة الشمال (26 بالمائة) والجنوب (14 بالمائة) وجهة الساحل (10 بالمائة) وولاية صفاقس التي ساهمت بنسبة 8 بالمائة من الإنتاج الوطني.

واحتلت ولاية سيدي بوزيد المرتبة الأولى على المستوى الوطني بإنتاج حوالي 38 ألف طن من زيت الزيتون أي بنسبة 21 بالمائة من مجموع الإنتاج الوطني لهذا الموسم.

وسجلت أسعار زيت الزيتون المعد للاستهلاك بالسوق الداخلية، زيادة ملحوظة وبذلك بلغت الأسعار نحو 15 دينارا للتر الواحد مقابل 12 دينارا للتر الواحد خلال الموسم الماضي.