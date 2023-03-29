حجز كميات من الغلال بكل من ولايتي اريانة والقصرين..

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية، الاربعاء، من حجز كميات متفاوتة من الغلال، بكل من ولايتي اريانة والقصرين، وذلك في إطار التصدي للمضاربة والاحتكار.

وحجزت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة، بالتنسيق مع مصالح الشرطة العدلية و مركز الأمن الوطني بالولاية، 770 كغ من مادة الموز و213 كغ من مادة التفاح و870 قطعة كيوي.

كما تم في نفس اليوم، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالتنسيق مع المصالح الأمنية بقلعة الأندلس حجز كمية 100 كغ من مادة الموز.

ووقع تبعا لذلك تحرير المحاضر المستوجبة في الغرض ضد المخالفين وتوجيه المحجوز نحو المسالك المنظمة بالجهة والإشراف على بيعه بالأسعار القانونية.

كما تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالقصرين ومن خلال عملية مراقبة مشتركة عبر الطرقات بالإشتراك مع مصالح حرس المرور، من حجز833 كغ من مادة التفاح.

وتتنزل هذه العملية، بحسب ذات المصدر، في إطار المجهودات المبذولة لفرض الأسعار القانونية لمادة التفاح والتصدي للممارسات الاحتكارية التي برزت بمسالك توزيعها.

وتم في هذا الغرض تحرير مخالفة اقتصادية ضد المخالف من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة و تأمين المحجوز في انتظار إعادة ضخه بالمسالك المنظمة و الإشراف على بيعه بالسعر القانوني.