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مختصة في مرض الشيخوخة : للصيام فوائد على صحة الدماغ وينصح به للصغار وكبار السن

2023/03/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع


نصحت المختصة في مرض الشيخوخة (اختصاص مرض الزهايمر)، عفاف الهمامي، اليوم الخميس، الأطفال والشباب والكهول وكبار السن بالمحافظة على الصيام لما أثبتته الدراسات العلمية من منافع كثيرة له على الصحة النفسية وصحة الدماغ، مفندة ما يروج لدى البعض حول تسببه في فقدان التركيز.

وأكدت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المحافظة على الصيام منذ الصغر له عدّة فوائد منها الوقاية من مرض الزهايمر على المدى الطويل إلى جانب مزايا أخرى على الصحة النفسية والعضوية.

وفسّرت أن الدماغ يتغذى من الغليكوز المتأتي من السكريات لكن في فترة الصيام يتغذى من السكريات المخزنة في دهون الجسم ويتولى انتاج الطاقة من خلالها وعادة ماتكون الطاقة الممتصة من الدهون أعلى درجة من الطاقة الممتصة من الغليكوز مما يساهم في تركيز افضل وأحسن جودة، كما يمكن الصيام من انتاج خلايا عصبية جديدة.

وأضافت أن الصيام، حسب ما أثبتته الدراسات العلمية، يساهم في خفض التهابات الخلايا ومنها خلايا الدماغ، وبذلك تتحسن الذاكرة والقدرات الفكرية الى جانب اسهام الصيام في تحسين المزاج وزيادة هرمون السعادة .
واستنتجت أنه نظرا لفوائد الصيام على صحة الدماغ يتعين على الناس التدرب عليها منذ الصغر للوقاية من الأمراض المرتبطة بالدماغ.

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