جريمة شنيعة في رمضان: يقتل صديقه ويهشم رأسه بالحجارة..!!

جدت جريمة قتل مروعة هزت الشارع المصري خلال الساعات الماضية، حيث أقدم صديق على قتل صديقه ودفن جثته بجوار منزل في طور الإنشاء بمدينة العاشر من رمضان في محافظة المنيا.

وتفيد تفاصيل الجريمة،أن القاتل طلب من ابن بلدته الضحية مساعدته في العثور على عمل، وبعد أن تم ذلك تبين للضحية أن صديقه قد سرق منه دراجته النارية.

فقام الضحية بطلب المسروقات من القاتل على أن يتغاضى عن الأمر ويتجنب إبلاغ الشرطة، وبالفعل قام القاتل بتسليم الدراجة لصديقه.

إلا أن الأمور لم تقف عند هذا الحد، حيث أضمر القاتل الشر لصديقه الذي ساعده في الحصول على وظيفة، وربط له قرب منزله وخنقه بحبل وانقض عليه ضربا بحجر فهشم رأسه وأرداه قتيلا ، ثم قام بتوثيقه بالحبال ودفن جثته في الشارع بجوار منزل في طور الإنشاء.

هذا وقد نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات وفق ما نقلته العربية نت.