خطير: “فيروس فتاك” ينتشر بدولة إفريقية والصحة العالمية تحذر..#خبر_عاجل

أعلن مسؤولون بوزارة الصحة في غينيا الاستوائية تأكيد إصابة 13 شخصاً بفيروس ماربورغ منذ بداية انتشاره في البلاد، وذلك بعدما حثّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حكومة الدولة الواقعة بوسط إفريقيا على الإبلاغ عن الإصابات الجديدة بالفيروس رسمياً.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن المرض الذي يسببه فيروس ماربورغ هو حمى نزفية فيروسية يصل معدل الوفيات بسببها إلى 88%.

ومن أعراض المرض الحمى والإعياء والقيء الذي يحوي آثار دم والإسهال.

وقالت وزارة الصحة في غينيا الاستوائية على تويتر إن 9 أشخاص توفوا بسبب الفيروس، بينما تعافى مريض واحد منذ بداية التفشي، مضيفة أنه جرى تتبع 825 مخالطاً لتلك الحالات.

وأكدت غينيا الاستوائية وقوع أول تفشٍّ للمرض لديها على الإطلاق في فيفري، وذلك وفقاً لمنظمة الصحة العالمية التي أعلنت الأسبوع الماضي عن 9 إصابات مؤكدة معملياً، وذكرت أن إجمالي عدد الوفيات وصل إلى 20، وأن الإصابات المحتملة 20 أيضاً.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم جيبرييسوس إن المنظمة “على دراية بوجود إصابات إضافية، وطالبنا الحكومة بأن تبلغ المنظمة رسمياً بتلك الحالات”.

وأوضحت المنظمة أن هناك انتشاراً لفيـروس ماربورغ في تنزانيا أيضاً، حيث أُعلن عن 8 حالات، بينها 5 وفيات، في منطقة كاجيرا بشمال غربي البلاد.

وكالات