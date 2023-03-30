بعد انتشاره في أكثر من دولة افريقية: ماهو فيروس “ماربورغ”..وما هي أعراضه..؟

تأكدت إصابة 13 شخصاً بفيروس “ماربورغ” في غينيا الاستوائية، وقد حثّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية حكومة الدولة الواقعة بوسط إفريقيا على الإبلاغ عن الإصابات الجديدة بالفيروس رسمياً.

وأثار ظهور هذا الفيروس مخاوف كبيرة لدى منظمة الصحة العالمية التي حذرت من امكانية انتشاره مؤكدة ان معدل الوفيات بسببه يصل إلى 88%.

فما هو هذا الفيروس ؟

فيروس ماربورغ هو من عائلة فيروس إيبولا الفتاك، اكتُشف وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لأول مرة بعد إصابة 31 شخصا، ووفاة سبعة أشخاص بعد أن تفشى في توقيت متزامن عام 1967.

ويرجع سبب تفشي الفيروس إلى القرود الخضراء الأفريقية الواردة من أوغندا غير أن العلماء أرجعوا تفشي الفيروس إلى حيوانات أخرى.