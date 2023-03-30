وفاة تونسي في سجن بايطاليا: وزارة الخارجية تكشف..

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن مصالحها تتابع حادثة وفاة المواطن التونسي، أيمن بن الداهش، التي جدت يوم 23 من الشهر الحالي بسجن مدينة “مسينا” الإيطالية.

وأضافت في بلاغ لها أن القنصلية التونسية في بلاغ لها، اليوم الخميس، أن قنصلية تونس ببلارمو بادرت حال علمها بالوفاة بالتواصل مع السلطات الإيطالية المختصة للقيام بالاجراءات اللازمة ومعرفة أسباب وظروف الوفاة.

كما تتابع بالتوازي مع محامية المتوفي أطوار البحث التحقيقي الذي تباشره النيابة العمومية الإيطالية في الغرض.

و أكدت الوزارة أيضا أن قنصلية تونس ببلارمو تواصلت مع عائلة المتوفي عن طريق شقيقته المتواجدة بإيطاليا وذلك قصد ترتيب عملية ترحيل جثمانه في أقرب الآجال الممكنة.