منوبة: رفع 231 مخالفة اقتصادية وحجز أكثر من 7 أطنان من الفارينة المدعمة منذ مطلع شهر رمضان

أفضى العمل الرقابي بولاية منوبة، خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان المعظّم، الى رفع 231 مخالفة اقتصادية إثر 1996 زيارة تفقد، وحجز أكثر من 7 أطنان من الفارينة المدعمة، واكثر من 01 طن من التمور، و710 كلغ من التفاح، و137 كلغ من الموز و250 كلغ من لحوم الدواجن، وفق معطيات من الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة.

وأمّن عمليات الرقابة المكثّفة 8 فرق تابعة للإدارة الجهوية للتجارة وأخرى في إطار مشترك مع وحدات الامن والحرس الوطنيين والشرطة والحرس البلديين، وتركزت على تجار الجملة والبيع بالتفصيل في المواد غذائية، والخضر والغلال، والدواجن والبيض، والأسماك، والفواكه الجافة، والمخابز والمرطبات ، وشملت الأسواق البلدية وتفقد عربات ووسائل نقل البضائع عبر الطرقات.

وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة وفق ذات المعطيات، بالترفيع في الأسعار بـ72 مخالفة، وبعدم إشهار الأسعار بـ58 مخالفة، والامتناع عن البيع بـ51 مخالفة، وعدم الاستظهار بالفواتير بـ21 مخالفة، وبمسك واستعمال آلة وزن غير قانونية وعدم مسك سندات النقل، والإخلال بتراتيب الدعم، وعدم مسك سندات النقل، ومسك وترويج بضاعة مجهولة.

وقد سجّل قطاع الخضر والغلال اعلى نسبة مخالفات بـ95 مخالفة، يليه قطاع بيع المواد الغذائية بالتفصيل بـ48 مخالفة، ثم قطاع الدواجن والبيض بـ35 مخالفة، والمخابز والمرطبات بـ16 مخالفة، والاسماك بـ13 مخالفة لتتوزّع بقية المختلفات المسجلة على قطاعات الفواكه الجافة والتبغ، واللحوم الحمراء ومواد التنظيف..

وتواصل فرق المراقبة الاقتصادية، أنشطتها الرقابية المكثفة لمقاومة الاحتكار، ومراقبة مسالك التوزيع للمواد الاستهلاكية والأساسية وخاصة المواد المدعمة بتفقد استعمالاتها والحد من التلاعب بقوت المواطن ومنع المضاربة فيها وبيعها المشروط وبأسعار غير قانونية.