رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي التونسي من أجل ضمان صدارة ترتيب المجموعة الرابعة

يسعى الترجي الرياضي التونسي الى ضمان صدارة المجموعة الرابعة لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية عندما يستضيف غدا السبت في سهرة رمضانية على ملعب حمادي العقربي برادس فريق شباب بلوزداد الجزائري لحساب الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

ويبحث أبناء المدرب نبيل معلول عن العودة الى سكة الانتصارات في دور المجموعات، بعد هزيمة وتعادل مخيبين في آخر لقاءين، تواليا، أمام الزمالك المصري 1-3 وأمام المريخ السوداني 1 – 1.

ولئن ضمن كل من الترجي الرياضي التونسي رائد ترتيب المجموعة الرابعة بـ 10 نقاط ووصيفه شباب بلوزداد الجزائري برصيد 9 نقاط ، التأهل رسميا الى الدور ربع النهائي منذ الجولة الماضية، فان مواجهة الغد ستكون صعبة على الفريقين لطبيعة الرهان، حيث سيخوض متصدر الترتيب لقاء اياب الدور ربع النهائي على ميدانه.

ورغم ادراك ممثل كرة القدم التونسية أنّ التعادل كاف لانهاء دور المجموعات في صدارة منافسات المجموعة الرابعة، فانّ ذلك لن يمنع زملاء اللاعب محمد علي بن حمودة من لعب ورقة الهجوم وخوض اللقاء بشعار الانتصار لبث روح الطمئنينة للأحباء من ناحية والعودة الى سكة الانتصارات من ناحية ثانية بعد أن توقفت في الجولة الثالثة اثر الفوز على الزمالك المصري بنتيجة 2 – 0.

وسيبحث ممثل كرة القدم التونسية عن فوز يكون خير حافز له ، في بقية مشواره سواء كان على المستوى القاري أو المحلي ، باعتبار أنّ الأحمر والأصفر يراهن في ما تبقى من الموسم الحالي على استعادة لقب كأس رابطة الأبطال الافريقية التي توّج بها في 4 مانسبات آخرها في 2019، والمحافظة على لقب بطولة تونس للمرة السابعة على التوالي، قبل المضي في المنافسة على الكأس العربية للأندية البطلة “نسخة الملك سلمان”.

وبالرغم من أنّ حظوظ أبناء باب سويقة جد وافرة لكسب رهان صدارة المجموعة الرابعة نظرا لحسن استعداد الفريق من ناحية ولأسبقية الأرض والأجمهور من ناحية أخرى، الاّ أنّ ذلك لا يمنع الفريق من ضرورة توخي الحيطة والحذر من الضيف الساعي مع مدربه التونسي نبيل الكوكي الى الفوز وتدارك الهزيمة التي تكبدها على ميدانه في ملعب 5 جويلية أمام رفاق اللاعب محمد علي بن رمضان خلال مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بنتيجة 1 – 0، وبالتالي خطف صدارة المجموعة خصوصا وأنّ الفريق الجزائري يضم في صفوفه لاعبين مهاريين بمقدورهم صنع الفارق على غرار الثلاثي محمد اسلام بكير وعبد الرحمن بورديم وخاصة الهداف كريم عريبي.

وتعد عودة شباب بلوزداد من بعيد في آخر مبارتين له في منافسات دور المجموعات بفوزه تواليا على المريخ السوداني 1 – 0 و الزمالك المصري 2 – 0 ، واحتلاله للمركز الأول في البطولة الجزائرية من أبرز المؤشرات الدالة على فريق بلوزداد يغذي طموحا في تحقيق مزيد الانتصارات وأنّ المباراة لن تكون سهلة على الترجي الرياضي التونسي.

وقد حل الفريق الجزائري بتونس منذ يوم الاربعاء لاحكام التحضير للمقابلة .

وينتظر أن يشهد اللقاء الذي سيديره الحكم الغابوني “بيار غيسلان آتشو” تنافسا شديدا ، وحوارا تكتيكيا بين فريقين يعرف كل واحد منهما الاخر من خلال اللقاءات الخمسة الأخيرة التي جمعت الفريقين في مسابقة رابطة الأبطال الافريقية

وكان الترجي الرياضي التونسي قد واجه شباب بلوزداد الجزائري في ربع نهائي نسخة 2021 حيث فاز كل فريق على ميدانه بنتيجة 2 – 0 ، وفي دور مجموعات نسخة 2022 حيث حسم التعادل الايجابي بنتيجة 1 – 1 لقاء الذهاب في الجزائر قبل أن يفوز الترجي الرياضي التونسي في الاياب بنتيجة 2 – 1، ويحسم لمصلحته آخر مواجهة في الجزائر بالفوز 1 – 0 من أقدام اللاعب الليبي حمدو الهوني.

وفي ما يلي تذكير بجدول ترتيب المجموعة الرابعة:

الفريق ن ل ف ت ه له عليه

الترجي الرياضي التونسي 10 5 3 1 1 6 4

شباب بلوزداد الجزائري 9 5 3 0 2 4 2

المريخ السوداني 5 5 1 2 2 2 3

الزمالك المصري 4 5 1 1 3 3 6