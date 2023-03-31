هذه الولاية تقر جملة من الإجراءات لتطويق إشكالية نقص الماء الصالح للشرب

أقرّ المجلس الجهوي للماء بولاية الكاف، خلال اجتماعه أمس الخميس، بمقر الولاية، إحداث خلية جهوية لمتابعة عمليّة التزوّد بالماء الصالح للشرب، والمشاريع المنجزة في الغرض، ومتابعة نسق تنفيذ حملات التحسيس حول الاقتصاد في الماء بالجهة والتي تنطلق بداية من غرة افريل 2023 بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتربية والمصالح الجهوية المعاضدة لها،

وأقرّ المجلس أيضا حصر الآبار العشوائية ومقاومة ظاهرة الربط العشوائي بالتنسيق مع المصالح المعنية، كما دعا الى إحصاء الامكانيات المتوفرة من صهاريج، وجرارات، ونقاط مياه عمومية وخاصة، وتقديم مقترحات لتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والريفي خلال صائفة 2023.

وأفضى الاجتماع كذلك إلى إقرار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع المتواصلة أو المبرمجة خلال هذه السنة والمتعلقة بتدعيم الموارد المائية بمختلف معتمديات الولاية خاصة في ما يتعلق بحفر الآبار العميقة، وربطها وكهربتها وتجهيزها، وإحداث الشبكات أو صيانتها وتعهدها، مع متابعة لصيقة لوضعية المنظومات المائية بكل معتمدية تشكو من إضطرابات وضعف في التزود، وطرح الحلول العملية للمعالجة.

كما تم بالمناسبة اقرار جلسات دورية خاصة بكل معتمدية لمتابعة عمليّة التزود بالمياه وتحسين نسبته و لمعالجة الحينية للاشكاليات المطروحة سيما منها التي تهم المناطق والتجمعات التي تشكو نقصا في التزود بالماء الصالح للشرب.