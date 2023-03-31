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بعد قرار اعتماد نظام الحصص للتزود بالماء: جمعية إدارة الأزمات تصدر بيان هام..

2023/03/31 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوصت الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بتفعيل “مقترح التوزيع بالتداول الزمني للمياه الصالحة للشرب باعتماد الساعة و ليس بنظام الحصة بهدف تحقيق استغلال أمثل للموارد المائية المتوفرة مع مراعاة مصالح المواطنين”.

وذكّرت الجمعية بأن” كل توصياتها السابقة قد لاقت التجاهل من سلطة الإشراف فيما يتعلق بأزمة مياه الشرب على امتداد السنوات الثلاثة الماضية”.

ويذكر أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، اعلنت اليوم الجمعة، اعتماد نظام حصص ظرفي وتحجير وقتي لبعض استعمالات المياه، وذلك في إطار التعامل مع نقص المياه في البلاد الى غاية سبتمبر القادم.

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