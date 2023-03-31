القصرين : حجز عدد 25 صفيحة من مادة القنب الهندي..

على اثر توفر معلومات حول تعمد أحد متساكني جهة بوحية فريانة الانخراط ضمن شبكة تنشط في توريد ونقل المواد المخدرة من القطر الجزائري باتجاه القصرين ثم سوسة .

تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش بالقصرين بالتنسيق مع مركز الأمن العمومي بالمكان وفرقة الحدود البرية المتنقلة بفريانة من إيقاف سيارة معدة لتهريب المواد المخدرة وحجز عدد 25 صفيحة من مادة القنب الهندي .

بمراجعة النيابة العمومية ،أذنت مباشرة قضية عدلية من أجل ” مسك واستهلاك وعرض ونقل وشراء والتسليم لمادة مخدرة بنية الترويج ” والاحتفاظ بنفرين وإدراج نفرين آخرين بالتفتيش .

هذا وتؤكد الإدارة العامة للحرس الوطني أنها ستواصل تتبع العناصر الضالعة في ترويج المواد المخدرة ومحاسبة المتورطين فيها .