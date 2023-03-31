الماء سينقطع يوميا في هذا التوقيت..#خبر_عاجل

أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه “الصوناد” مصباح الهلالي، اليوم الجمعة 31 مارس 2023، أن الشركة ستقوم باعتماد نظام الحصص في توزيع الماء الصالح للشراب بداية من اليوم وبعد قرارات وزارة الفلاحة الجديدة، وذلك عبر قطع الماء يوميا لمدة تتراوح بين 6 و7 ساعات، قائلا “الماء سيُقطع بداية من الساعة التاسعة ليلا إلى حدود حوالي الرابعة فجرا.. وذلك يتغيّر حسب المناطق”.

وقال الهلالي في تصريح لاذاعة موزاييك إنّ الشركة انطلقت في بعث إرساليات قصيرة لكل التونسيين للتنبيه بالجفاف ونقص الموارد المائية.

وأوضح أنّ الوضع هذا العام غير مسبوق حيث تشهد تونس سنة رابعة من الجفاف، لأوّل مرة يحدث ذلك، وأضاف أنّ مخزون السدود كان 80 بالمائة سنة 2019 وتراجع بصفة متواصلة ليصل إلى 30 بالمائة في مارس الحالي.